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Dünya

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

ABD'nin New Mexico eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

New Mexico

Uçak üreticisi Lockheed Martin sözcüsü, Texas'tan California'ya uçan F-35 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

Sözcü, F-35 savaş uçağının uçuş rotasında seyrederken New Mexico eyaletindeki Kirtland Hava Üssü'nde yakıt ikmali yapmasının ardından Albuquerque Uluslararası Sunport Havalimanı yakınlarında düştüğünü aktardı.

Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten sözcü, uçaktaki tek pilotun hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu söyledi.

Uçağın düşüş sebebine dair bilgi paylaşılmadı.

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