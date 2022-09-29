Dolar
18.55
Euro
17.88
Altın
1,642.29
ETH/USDT
1,317.40
BTC/USDT
19,314.00
BIST 100
3,215.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanlığı’nı ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul’da ‘’Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’’nde konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de etkili olan Ian kasırgası sel ve yıkıma yol açtı

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu, yaklaşık 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı.

Saadet Firdevs Aparı   | 29.09.2022
ABD'de etkili olan Ian kasırgası sel ve yıkıma yol açtı Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Ankara

Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak "hayatı tehdit eden" kasırga konusunda uyarıda bulundu.

Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi.

Kasırganın kuzeydoğuya ilerlerken daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın merkezine hareket etmesi beklenen kasırganın daha fazla hasara sebep olacağının ve sağanakların başlamasının öngörüldüğünü aktardı.

Kasırga uyarısı yapılan Orlando’da yetkililer bölge sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

Ian Kasırgası'nın rotasında bulunun Kuzey Carolina ve Virginia'da, şiddetli yağmurlar, sel ve olası kasırgaları içerebilecek bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Küba'yı kategori 3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori 4 şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan'daki erken seçimler için Türkiye'de de oy kullanılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: GSB yurtlarında yerleştirme oranı yüzde 92'ye ulaştı
FETÖ/PDY operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı
PKK/PYD'li teröristler Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen MİT operasyonuyla yakalandı
Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Benzer haberler

ABD'de etkili olan Ian kasırgası sel ve yıkıma yol açtı

ABD'de etkili olan Ian kasırgası sel ve yıkıma yol açtı

ABD Dışişleri, Yunanistan ile ilgili çifte standart için ABD menfaatlerine işaret etti

ABD'nin Florida eyaletinde Ian Kasırgası nedeniyle 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

Ukrayna: Ordumuz Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir etti

Ukrayna: Ordumuz Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir etti
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 28 savaş uçağı, 3 askeri drone ve 4 gemi görüldü

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 28 savaş uçağı, 3 askeri drone ve 4 gemi görüldü
Biden'dan petrol şirketlerine uyarı: Ian Kasırgasını fiyat arttırmak için kullanmayın

Biden'dan petrol şirketlerine uyarı: Ian Kasırgasını fiyat arttırmak için kullanmayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet