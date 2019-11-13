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Dünya

ABD'de elektronik sigara akciğer nakline yol açtı

ABD'de 17 yaşındaki erkek çocuğuna, elektronik sigaranın neden olduğu hasar nedeniyle çift taraflı akciğer nakli yapıldı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 13.11.2019
ABD'de elektronik sigara akciğer nakline yol açtı

Ankara

ABD'de elektronik sigara nedeniyle ''ağır akciğer yanması'' teşhisi koyulan çocuğa, çift taraflı akciğer nakli yapıldı.

LiveScience'ın haberine göre, 17 yaşındaki erkek çocuğu, elektronik sigaranın akciğerlerinde neden olduğu hasar nedeniyle bir aydan uzun süre bir tür ''kalp akciğer pompası' olarak adlandırılan ECMO cihazına bağlı yaşadı.

Detroit'te Henry Ford Hastanesinde görevli göğüs cerrahi uzmanı Hasan Nemeh ve ekibi, düzenledikleri basın toplantısında, hastaya 6 saat süren operasyonla 15 Ekim'de çift taraflı akciğer nakli yapıldığını açıkladı.

Nemeh, hastanın bugün normal solunum yapabildiğini ve güç kazanmak için fizik tedavi gördüğünü belirterek, katılaşmış ve yaralı akciğer rahatsızlığının ilk kez karşılaştığı bir vaka olduğu bilgisini paylaştı.

Hastanın sağlığına kavuşması aylar alacak

Ameliyatın, elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hasarı sonrası yapılan ilk nakil olduğu sanılıyor.

Hastaneye ilk başvurduğunda 16 yaşında olan hastanın, tamamen sağlığına kavuşmasının aylar alacağı kaydedildi.

Hasta erkek çocuk basın toplantısına katılmadı ancak kendisini tedavi eden doktorlardan elektronik sigarayla bağlantılı akciğer hasarının tehlikeleri konusunda insanları uyarmak için fotoğrafların paylaşılmasını istedi.

Ailesi de yaptığı yazılı açıklamada, çocuklarının öncesinde çok sağlıklı bir sporcu olduğunu, yelkenli kullandığını, yaşıtları gibi video oyunlarından ve arkadaşlarıyla dışarıda eğlenmekten hoşlandığını ifade ederek, hikayelerini duyan elektronik sigara kullanıcılarının bu alışkanlıklarından vazgeçmelerini ümit ettiklerini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerince en son 5 Kasım'da açıklanan verilere göre, Alaska dışında bütün eyaletlerde görülen ve elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vaka sayısı 2 bin 51'i bulurken, bunlardan en az 40'ı hayatını kaybetti.

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