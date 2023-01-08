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Dünya

ABD'de devlet okulları, ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle teknoloji devlerine dava açtı

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde devlet okulları, çocukların ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle popüler sosyal medya platformlarının bağlı olduğu teknoloji devi şirketleri dava etti.

Büşra Selvi Öğütcen   | 08.01.2023
ABD'de devlet okulları, ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle teknoloji devlerine dava açtı

Ankara

Washington'daki Seattle bölgesi devlet okulları, eyaletteki bölge mahkemesine 91 sayfalık şikayet dilekçesi sundu.

Dava konusu dilekçede TikTok'un sahibi ByteDance, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, YouTube'un sahibi Google ve Snapchat'in sahibi Snap'in ürünlerinde çocukları hedef alarak kamu zararına davrandıkları öne sürüldü.

Şirketlerin, ruh sağlığının kötüleşmesine ve anksiyete, siber zorbalık gibi davranışsal bozukluklara neden olduğu savunulan dilekçede, öğrencileri eğitmenin daha da zorlaştığına işaret edildi.

Dilekçede, okulların ilave ruh sağlığı uzmanları istihdam etmek zorunda kaldığı, sosyal medyanın etkilerine dair ders planları geliştirdiği ve öğretmenlere ilave eğitimler sağladığı belirtildi.

Dava edilenlerin, gençlerin savunmasız beyinlerini başarılı şekilde sömürdüğü ileri sürülen dilekçede, gençlere yöneltilen içeriklerin sıklıkla zararlı olduğuna işaret edildi.

Dilekçede, 2009 ila 2019'da "iki hafta boyunca çok üzgün veya umutsuz" hisseden Seattle bölgesi devlet okullarındaki öğrenci sayısının ortalama yüzde 30 arttığı kaydedildi.

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