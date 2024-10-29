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Dünya

ABD'de Demokrat başkan adayı Harris'in konuşması sırasında bir grup İsrail'i protesto etti

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, Michigan eyaletinde yaptığı seçim konuşması, bir grubun, ABD'nin İsrail politikasını protestosuyla bölündü.

Ayşe İrem Tiryaki  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
ABD'de Demokrat başkan adayı Harris'in konuşması sırasında bir grup İsrail'i protesto etti

Ankara

Demokrat aday Harris'in, Amerikalı Müslümanlar ile Arapların yoğun olarak yaşadığı Michigan eyaletinde yaptığı konuşma sırasında, Filistin destekçisi gruptan protesto sesleri yükseldi.

Grup, "İsrail bombalıyor, Kamala ödüyor, bugün kaç çocuk öldüreceksiniz?" sloganı attı.

Protestolar üzerine açıklama yapan Harris, "Hepimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.

Protestocuların daha sonra etkinlik alanından çıkarıldığı belirtildi.

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