Euro
8.51
Dolar
7.25
BIST 100
1,110.05
Altın
1,887.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Connecticut'taki ön seçimleri Biden kazandı

ABD'de, Connecticut eyaletinde Demokratlar arasında yapılan ön seçimleri, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden önde tamamladı.

Dildar Baykan   | 12.08.2020
ABD'de Connecticut'taki ön seçimleri Biden kazandı

Washington DC

Ülkede 3 Kasım Başkanlık Seçimleri için Demokrat Parti'nin başkan adayının belirlenmesine yönelik yapılan ön seçimler, Connecticut'ta devam etti.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Connecticut'ta ipi Biden göğüsledi.

Rakiplerinin yarıştan çekilmesi ile Demokratların tek adayı olarak Biden, Connecticut'ta oyların yüzde 80'ini alırken, hali hazırda başkanlık yarışından çekilen Bernie Sanders da yüzde 15 civarında oy alarak Biden'ı izledi.

Partiler resmi başkan adaylarını ağustosta açıklayacak

Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin, mevcut Başkan Donald Trump'ı aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan 1185 kişi iyileşti
Dünya Bankası: Türkiye, Kovid-19'un yayılmasını nispeten daha hızlı kontrol altına aldı

Benzer haberler

ABD'de Connecticut'taki ön seçimleri Biden kazandı

ABD'de Connecticut'taki ön seçimleri Biden kazandı

ABD'den Rusya'nın aşı açıklamasına 'önemli olan aşının güvenilir ve etkili olması' yanıtı

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 166 bini geçti

Çin, Doğu Asya'da askeri tatbikatlarını artırıyor

Çin, Doğu Asya'da askeri tatbikatlarını artırıyor
Çin'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun muhalif medya patronuyla ilgili açıklamalarına tepki

Çin'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun muhalif medya patronuyla ilgili açıklamalarına tepki
ABD’nin Almanya’dan asker çekmesi ne anlama geliyor?

ABD’nin Almanya’dan asker çekmesi ne anlama geliyor?