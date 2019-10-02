Euro
6.25
Dolar
5.70
BIST 100
103,509.20
Altın
1,499.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de bombardıman uçağı düştü

ABD'nin Connecticut eyaletinde düşen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma B-17 bombardıman uçağında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 02.10.2019
ABD'de bombardıman uçağı düştü

Windsor Locks

ABD'nin Connecticut eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombardıman uçağı düştü.

Connecticut Valisi Ned Lamont'ın sözcüsü Max Reiss, B-17 bombardıman uçağının, Hartford'un kuzeyinde Bradley Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğünü açıkladı.

Eyalet yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kalkışın hemen ardından acil iniş yapmaya çalışırken düşen uçakta 3'ü mürettebat 13 kişinin bulunduğu belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir
Maduro oyunu rakip sahaya taşıyor
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?

Benzer haberler

Schiff'in Trump'le ilgili suçlamaları önceden bildiği iddiası

Schiff'in Trump'le ilgili suçlamaları önceden bildiği iddiası

ABD Dışişlerinden Esed katliamlarına Holokost benzetmesi

ABD'de bombardıman uçağı düştü

Fatma Şahin ABD'de Akıllı Şehirler Haftası'na katıldı

Fatma Şahin ABD'de Akıllı Şehirler Haftası'na katıldı
Demokrat başkan aday adaylarından Sanders hastaneye kaldırıldı

Demokrat başkan aday adaylarından Sanders hastaneye kaldırıldı
Rusya'dan 'Fırat'ın doğusu' açıklaması

Rusya'dan 'Fırat'ın doğusu' açıklaması