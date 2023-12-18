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Dünya

ABD'de Biden'ın koruma aracına çarpan otomobil paniğe yol açtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde, koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarpması paniğe neden oldu.

Dildar Baykan Atalay  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
ABD'de Biden'ın koruma aracına çarpan otomobil paniğe yol açtı

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve eşi Jill Biden'ın Delaware'de katıldığı etkinlik sırasında kaza meydana geldi.

ABD Başkanı'nın gazetecilere açıklamalarda bulunduğu esnada konvoy dışından bir otomobil Biden'ı korumakla görevli Gizli Servis'e ait araçlardan birine çarptı.

Olayda kısa süreli panik yaşanırken, Biden'ın konvoyu sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.

Gizli Servis, olayın kaza olduğunu açıkladı.

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