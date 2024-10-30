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Dünya

ABD'de bekleyen konut satışları eylülde arttı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde yüzde 7,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
ABD'de bekleyen konut satışları eylülde arttı

New York

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), eylül ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 7,4 arttı.

Endeks, 75,8 değeri ile mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentileri, bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 1,9 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,6 artarak 70,6 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, eylülde yıllık bazda da yüzde 2,6 yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yaz sonundaki daha düşüş mortgage oranları ve daha fazla envanter sayesinde sözleşme imzalarının arttığına dikkati çekti.

Yun, istihdam artışları ve envanter büyümesi devam ederse bekleyen konut satışlarında daha fazla yükseliş beklendiğini ifade etti.

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