Dolar
27.27
Euro
28.92
Altın
1,912.19
ETH/USDT
1,591.50
BTC/USDT
26,258.00
BIST 100
8,361.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımının yöneticileri, THY Avrupa Ligi’ne ilişkin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

ABD'de bakımevinde bebeğin zehirlenerek ölmesiyle ilgili bir kişi daha suçlandı

ABD'nin New York kentinde 1 yaşındaki bebeğin bakımevinde "fentanil" maddesine maruz kalarak ölmesiyle ilgili olarak üçüncü bir kişi daha suçlandı.

Saadet Firdevs Aparı  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
ABD'de bakımevinde bebeğin zehirlenerek ölmesiyle ilgili bir kişi daha suçlandı

Ankara

Nicholas Feliz Dominici isimli bebeğin bakımevinde fentanil maddesine maruz kaldıktan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili 38 yaşındaki Renny Antonio Parra Paredes, söz konusu maddenin satışını yaptığı gerekçesiyle yakalandı.

Federal savcılar, gözaltına alınan Paredes'in, bakımevinde paketlenen ve depolanan büyük miktarda fentanil ve diğer uyuşturucuların satışında "önemli rol" oynadığını söyledi.

"El Gallo" olarak da bilinen Paredes'in pazartesi günü federal mahkemeye çıkması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında 2 kişi suçlanmıştı

New York'ta fentanil maddesine maruz kalan 4 çocuktan biri olan 1 yaşındaki Dominici zehirlenerek yaşamını yitirmiş, diğer üç çocuk da hastaneye kaldırılmıştı.

Soruşturma kapsamında bakımevini işleten Grei Mendez ve bakımevinin bir odasını kiralayan Carlisto Acevedo Brito "cinayet" suçlamasıyla 18 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Brito'nun odasının bulunduğu koridordaki bir duvarda 1 kilogram fentanil ele geçirilmişti.

Kefaletle serbest bırakılan Grei Mendez'in avukatı, suçlamaların Mendez'in eşine yönelik olduğunu savunmuştu.

Mendez'in eşinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanilden hayatını kaybediyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi, daha çok hap formunda kullanılan fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sentetik ağrı kesici olarak kullanılan fentanilin, morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve 2 miligram alındığı takdirde ölümcül olabileceği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da bitkin halde bulunan Fransız kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor
İstanbul'da metrobüs yolundaki bakım nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Zengezur ve Laçin'i barış koridoru haline getirerek açmaktır
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Kremlin: ABD'nin Karabağ'a misyon göndermesi için Azerbaycan'ın onayı gerekir

Kremlin: ABD'nin Karabağ'a misyon göndermesi için Azerbaycan'ın onayı gerekir

ABD'de bakımevinde bebeğin zehirlenerek ölmesiyle ilgili bir kişi daha suçlandı

ABD, Polonya'ya ordusunu modernize etmesi için 2 milyar dolar kredi verecek

Trump'ın Özel Kalem Müdürünün Beyaz Saray'daki ofisinde bazı belgeleri yaktığı iddia edildi

Trump'ın Özel Kalem Müdürünün Beyaz Saray'daki ofisinde bazı belgeleri yaktığı iddia edildi
Güney Kore: Nükleer silah kullanması halinde Kuzey Kore rejimini sona erdiririz

Güney Kore: Nükleer silah kullanması halinde Kuzey Kore rejimini sona erdiririz
Blinken, Rusya ve Kuzey Kore askeri işbirliğinin küresel barışın altını oyduğunu söyledi

Blinken, Rusya ve Kuzey Kore askeri işbirliğinin küresel barışın altını oyduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet