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Dünya

ABD'de 81 yaşındaki senatöre seçmenlerinden istifa çağrısı

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki Mitch McConnell'a, Kentucky eyaletindeki hitabı sırasında bazı seçmenlerinin, emekli olması ve istifa etmesi yönünde sözler sarf ettiği bildirildi.

Zeynep Katre Oran  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
ABD'de 81 yaşındaki senatöre seçmenlerinden istifa çağrısı

Ankara

"Thedailybeast" isimli internet sitesinde yer alan haberde, McConnell'in konuşmasının neredeyse tamamının, hitap ettiği kalabalığın "alaycı sözleriyle" defalarca kesildiği aktarıldı.

Konuşma sırasında kalabalıktan "utanmalısın", "Mitch'ten kurtulmalıyız", "emekli ol" ve "istifa et" sesleri yükselirken, McConnell'ın "rahatsızlık duymadan" konuşmasını yapmaya devam ettiği belirtildi.

Kongrede düzenlenen bir basın toplantısında konuşurken yaklaşık 20 saniye boyunca donakaldığı için sağlığıyla ilgili endişelerin artmasına rağmen yakın zamanda emekli olmayacağı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte ifadelerde bulunan McConnell, "Bu benim Fancy Farm'ı 28'inci ziyaretim ve sizi temin ederim ki sonuncusu da olmayacak." dedi.

McConnel, toplantıda konuşurken 20 saniye donup kaldı

McConnell, ABD Kongresinde bir basın toplantısının açılış konuşmasını yaptığı sırada bir süre sessizliğe bürünmüştü.

Senatoda yıllık savunma yetkilendirme yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamlama yolunda olduklarından ve tasarıya iki partinin de verdiği destekten bahsederken cümlesini tamamlayamayan McConnell, yaklaşık 20 saniye boyunca hiçbir şey söylemeden kendisinde değilmişçesine boşluğa bakmıştı.

Bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıkmış ve iyi olduğunu söylemişti.

McConnell, sene başında kaldığı otelde düşmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senatoda bulunamamıştı.

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