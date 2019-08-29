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Dünya

ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Oregon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Öz Gözellik   | 29.08.2019
ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD'nin Oregon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Oregon'un 240 kilometre açığında 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Derinliği 5,4 kilometre olan deprem sonrası tsunami uyarısında bulunulmadı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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