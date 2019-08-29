ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Oregon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD'nin Oregon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Oregon'un 240 kilometre açığında 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Derinliği 5,4 kilometre olan deprem sonrası tsunami uyarısında bulunulmadı.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.