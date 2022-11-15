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Dünya

ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı üniversite saldırısının faili yakalandı

ABD’nin Charlottesville şehrinde bulunan Virginia Üniversitesi’nin ana kampüsünde 3 öğrencinin ölümüne neden olan silahlı saldırının zanlısı yakalandı.

Islam Doğru   | 15.11.2022
ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı üniversite saldırısının faili yakalandı

New York

Üniversite Polis şefi Timothy Longo, saldırgan olduğunu değerlendirdikleri Christopher Darnell Jones'un, şehrin yaklaşık 110 kilometre dışında araç kullanırken yakalandığını belirtti.

Longo, Jones’un, ikinci dereceden 3 cinayetle suçlandığını kaydederek, saldırıyı niye gerçekleştirdiği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Önceki akşam, okul maçı dönüşü üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kampüse girdiği sırada silahlı saldırı meydana gelmiş, olayda 3 öğrenci hayatını kaybederken 2 öğrenci de yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

CNN’nin haberine göre, bu yıl ABD'de 15’i üniversite kampüslerinde olmak üzere, en az bir kişinin hayatını kaybettiği toplam 68 kez okulda silahlı saldırı olayı yaşandı.

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