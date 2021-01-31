Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de 2020'de 39 milyon 695 bin kişi silah almak için başvuru yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'de, 2020'de silah almak için başvuranların sayısı 39,7 milyona yaklaştı.

Kasım İleri   | 31.01.2021
ABD'de 2020'de 39 milyon 695 bin kişi silah almak için başvuru yaptı

Washington DC

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) verilerine göre, ABD genelinde 2020'de 39 milyon 695 bin kişi silah almak için başvuru yaptı.

Ülkede 2018'de silah almak için başvuranların sayısı 26 milyon iken, 2019'da bu sayı 28 milyon civarında gerçekleşmişti.

Kovid-19 salgının yanı sıra ülkede artan kutuplaşmanın da insanları silah alımına yönlendirdiği değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AstraZeneca AB'ye 9 milyon ilave aşı sağlayacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 562 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 450 bini aştı
İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı verecek

Benzer haberler

ABD'de 2020'de 39 milyon 695 bin kişi silah almak için başvuru yaptı

ABD'de 2020'de 39 milyon 695 bin kişi silah almak için başvuru yaptı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 450 bini aştı

Kovid-19 aşı piyasası yıllık 25 milyar doları bulabilir

ABD Guantanamo'daki tutuklulara Kovid-19 aşısı yaptırmayacak

ABD Guantanamo'daki tutuklulara Kovid-19 aşısı yaptırmayacak
ABD'de siyahi polisin cenazesinin 'beyazlara ait' olduğu gerekçesiyle bir mezarlığa gömülmesine izin verilmedi

ABD'de siyahi polisin cenazesinin 'beyazlara ait' olduğu gerekçesiyle bir mezarlığa gömülmesine izin verilmedi
ABD'li Senatör Van Hollen, 'Sri Lanka'ya Kovid-19'dan ölen Müslümanların cenazelerini yakmaması' çağrısında bulundu

ABD'li Senatör Van Hollen, 'Sri Lanka'ya Kovid-19'dan ölen Müslümanların cenazelerini yakmaması' çağrısında bulundu