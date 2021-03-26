ABD'de 2 kişi kalabalığa ateş açtı: 1 ölü, 7 yaralı
ABD'nin Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda, gece yarısından sonra 2 kişinin kalabalığa ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Ankara
Yetkililer, Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda bulunan Wrightwood semtinde 2 erkek tarafından kalabalığa ateş açıldığını, başından yaralanan 26 yaşındaki bir adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Aralarında ağır durumda olanların da bulunduğu 7 yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten polis yetkilileri, bölgede çok sayıda silahın bulunduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.