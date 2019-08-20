Euro
6.34
Dolar
5.72
BIST 100
96,285.50
Altın
1,507.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi’nde tören düzenleniyor CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.

Emel Öz Gözellik   | 20.08.2019
ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

Ankara

ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.

CNN'de yer alan habere göre, Chicago'da yapılan açık artırmada ABD'de 1894 yılında sadece 24 adet basıldığı belirtilen 10 sentten biri 1,32 milyon dolara Real Salt Lake futbol kulübünün sahibi ve madeni para koleksiyoncusu Dell Loy Hansen'e satıldı.

Hansen'in ABD'de 1792'den bu yana basılan her madeni paradan bir örneği koleksiyonuna katmaya çalıştığı belirtildi.

2016'da 125 yıllık başka bir madeni para 2 milyon dolara satılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar

Benzer haberler

ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

'İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur'

ABD'de göçmen merkezlerinde tutulanlar Trump yönetimine dava açtı

ABD, INF kapsamında yasak olan füzeyi test etti

ABD, INF kapsamında yasak olan füzeyi test etti
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
'İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana değil'

'İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana değil'