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Dünya

ABD'de 1,58 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosu sahibini buldu

ABD tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi olan tahmini 1,58 milyar dolar değerindeki "Mega Millions"ı Florida eyaletinden bir kişi kazandı.

Salih Okuroğlu  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
ABD'de 1,58 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosu sahibini buldu

Ankara

Çekilişi kazanan sayılar "13, 19, 20, 32, 33 ve 14" oldu.

Florida'dan bir kişi, tahmini 1,58 milyar dolar değerindeki ABD tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi "Mega Millions"u kazandı.

Söz konusu büyük ödülün tutarı, şimdiye kadar yapılan 31 çekilişte kazanan olmadığı için aylardır kademeli olarak arttı.

Mega Millions'ı kazanma oranı 302,6 milyonda 1.

Büyük ikramiyenin kazananı, ödemenin 30 yıl boyunca yapılmasını kabul ederse söz konusu tutarın tamamına, toptan ödeme tercih etmesi durumunda ise 783,3 milyon dolara sahip olacak.

ABD'nin 45 eyaletinde, başkent Washington'da ve Virjin Adaları'nda oynanan Mega Millions'ı en son 18 Nisan'da bir kişi kazanmıştı.

ABD tarihinde en büyük piyango ikramiyeleri, Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.


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