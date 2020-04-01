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Dünya

ABD yönetiminden Myanmar'a 'Arakan' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, "ABD, son aylarda Kuzey Arakan ve Chin bölgesinde onlarca kişinin öldürülmesi ve binlerce kişinin yerinden edilmesinden son derece rahatsızlık duymaktadır." açıklamasında bulundu.

Safvan Allahverdi   | 01.04.2020
ABD yönetiminden Myanmar'a 'Arakan' çağrısı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, son aylarda Arakan ve Chin bölgesinde devam eden şiddet olaylarına tepki göstererek, Myanmar yönetimine saldırıları durdurması ve insani yardıma engel olmaması çağrısında bulundu.

Ortagus, Myanmar'ın Arakan'da işlemeye devam ettiği sistematik saldırılara ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı.

Sözcü Ortagus, açıklamasında, "ABD, son aylarda Kuzey Arakan ve Chin bölgesinde onlarca kişinin öldürülmesi ve binlerce kişinin yerinden edilmesinden son derece rahatsızlık duymaktadır. Son zamanlarda evleri yıkılan yüzlerce ailenin ve şiddetten etkilenenlerin acılarını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD olarak Myanmar'da demokrasi, barış ve huzurun sağlanması için onlarca yıldır çaba sarfettiklerini vurgulayan Ortagus, Myanmar yönetiminden saldırıları durdurması ve bölgede uyguladığı medya ve internet yasaklarına son vermesini istedi.

Morgan Ortagus, "Mevcut durum, medya ve internete erişimin durdurulması sebebiyle daha da kötüye gitmekte, ihtiyaç sahipleri için yapılan insani yardımların yerine ulaşmasını engellemektedir. Özellikle Kovid-19 salgını sırasında insani yardım ve bilgiye erişim daha önemlidir. Myanmar hükümetini insani yardımlar ve internet erişiminin yeniden sağlanması konusunda adım atmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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