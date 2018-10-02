ABD'nin İran'a uygulamaya başladığı ekonomik yaptırımlar sokaktaki halkı ve esnafı etkilemeye devam ediyor.

TAHRAN - Muhammet Kurşun

ABD'nin ilk kısmını uygulamaya koyduğu ekonomik yaptırımlar İran'da sokaktaki halkı ve esnafı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı şekilde çekilmesi ve 7 Ağustos'ta ilk aşama yaptırımları uygulamaya koyması, İran'daki kırılgan ekonomiyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bıraktı.

İlk aşama yaptırımların devreye girdiği 7 Ağustos'ta 9 bin tümen civarında seyreden dolar geçtiğimiz hafta 19 bin tümene kadar çıktı.

AA ekibi Tahran sokaklarını dolaşarak İranlılara mikrofon uzattı.

ABD'ye duyulan öfkenin yanı sıra hükümete de yoğun eleştiri var

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin durumu iyileştirmek için art arda aldığı kararlar ve ithalat-ihracat ile ilgili gittiği ciddi değişiklikler, doların ateşini düşürmeye yetmedi. Ekonominin gittikçe kötüye gittiği ve kasım ayında uygulamaya konulacağı duyurulan ikinci aşama yaptırımların gölgesindeki İran'da, tedirgin bir bekleyiş hakim. Esnaf da halk da durumdan şikayetçi ve yöneticilerden sorunlarını çözecek ciddi adımlar atmalarını bekliyor.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, hafta içinde yaptığı açıklamada, hükümetin alacağı önlemlerle dövizin birkaç ay içinde düşeceğini belirterek, halktan ihtiyacı kadar alışveriş yapmalarını istedi.

Tahran sokaklarında ABD'ye duyulan öfke herkesin ortak hissiyatı olmakla birlikte hükümete de yoğun bir eleştiri var.

Esnaf maliyetlerin artmasından şikayet ediyor

Tahran Büyük Pazarı'nda havlu ve banyo ürünleri satan Vahid Serdar isimli esnaf, ABD yaptırımlarının ardından ürün fiyatlarının maliyetten kaynaklı yüzde 100'e yakın arttığını ancak halkın alım gücünde herhangi bir artış olmadığını söyledi.

Aynı pazarda 22 yıldır başörtüsü ve tesettür kıyafetleri satan Kazım Nakevi adlı esnaf da daha önce Bursa'dan mal aldıklarını ancak doların yükselmesi nedeniyle maliyetin satış fiyatının çok üstüne çıktığını ifade etti.

Halk, fiyatların arttığını ancak gelirlerinin artmadığını belirtiyor

Pazarda alışveriş yapan Şiva Nazeri isimli İranlı fiyatlardaki aşırı artıştan yakındı. Nazeri, fiyatların her gün daha da arttığını ancak gelirlerinin artmadığını söyledi.

Kermanşah asıllı Muhammed Hüseyin Hadidi de çocuklarının iş bulamamasından şikayet ederek, altın fiyatlarındaki artış nedeniyle evlenmek isteyenlerin bugünlerde hayallerini ertelemek zorunda kaldığını anlattı.

Kitapçı Emir Adil Tahti insanların evinden çıkıp bir yere gidemediğini ve yolculuk yapma imkanının kalmadığına işaret ederek "Hali hazırda anlık fiyat yükselişlerine şahit oluyoruz. Mesela eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde böyle anlık artışlara şahit olmuyorduk." derken, ev hanımı olan ve emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Mercan Pervane de sürekli "şartlar daha iyi olur" diye sabrederek tahammül ettiklerini ancak hükümetten mevcut sorunlara bir an önce çözüm bulmasını istediklerini dile getirdi.