Euro
6.57
Dolar
5.93
BIST 100
123,556.10
Altın
1,556.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya ait 15 uçağı kara listeye aldıklarını açıkladı.

Safvan Allahverdi   | 22.01.2020
ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı

Washington

Bakan Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu uçaklardan bazılarının Karayipler'in hava sahasında ABD uçaklarını taciz ettiğini savunarak, bu durumun alınan kararda etkili olduğunu vurguladı.

Pompeo, ayrıca uçakların Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya destek veren hükümet yetkililerinin taşınmasında da kullanıldığına dikkat çekerek, "ABD, Venezuela Hükümetine ait mal varlıklarını hedef almaya devam etmektedir. Bu karar, Maduro’nun iktidarı gasbetme girişimlerini durdurmak, özgür ve adil bir seçimin yapılmasını sağlamak ve demokrasiye geçişi desteklemek adına verilen çabaların bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan şirketlerini söz konusu uçaklarla yakıt satımı dahil, hiçbir iş birliği yapmaması konusunda uyardıklarını belirten Pompeo, "ABD ve dünyanın dört bir yanındaki demokratik müttefikleri, Maduro’nun vahşi ve diktatörce eylemlerini reddeden Venezuela halkına bağlı kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?

Benzer haberler

ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı

ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı

ABD, Guaido'ya destek için daha fazla adım atacak

Kolombiya Devlet Başkanı Hizbullah'ın Venezuela'da varlık gösterdiğini söyledi

Guaido Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşecek

Guaido Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Libya'da kalıcı ateşkes konusunda ümitli

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Libya'da kalıcı ateşkes konusunda ümitli
Venezuela ABD ile doğrudan görüşmeye istekli

Venezuela ABD ile doğrudan görüşmeye istekli