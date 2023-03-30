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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşuyor.
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Dünya

ABD ve müttefikleri casus yazılımlar konusunda harekete geçiyor

ABD ve bazı müttefik ülkeler, ulusal ve uluslararası güvenliğe tehdit oluşturan casus yazılımların kötüye kullanımını engellemek için ortak adımlar atacak.

Tuğçenur Akgün  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
ABD ve müttefikleri casus yazılımlar konusunda harekete geçiyor

New York

İkinci Demokrasi Zirvesi kapsamında ABD, Avustralya, Kanada, Kosta Rika, Danimarka, Fransa, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İsviçre ve İngiltere, ticari casus yazılımların kötü amaçlarla kullanımı ve yaygınlaşması karşısında daha sıkı ulusal ve uluslararası güvenlik önlemlerinin alınması konusunda ortak açıklama yayımladı.

Casus yazılımların dünya genelinde kötüye kullanıldığına işaret edilen açıklamada, bunun önüne geçmek için "güçlü adımların" atılacağı ve bu hususta işbirliği yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, kötü amaçlı casus yazılım kullanıcılarına yazılım, teknoloji ve ekipman ihracatının önleneceği sözü verildi.

İlgili ülkelerin, ticari casus yazılımların çoğalması ve kötüye kullanımı konusunda bilgi paylaşımı yapacağı bildirilen açıklamada, bu hususta farkındalığı artırmak ve uygun standartlar belirlemek için piyasa ortakları ve sivil toplumla da yakın şekilde çalışılacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mart'ta, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan ticari casus yazılımların devlet cihazları ile yurt içi ve dışındaki ABD personelinin elektronik cihazlarında kullanılmasını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararname, "ulusal güvenliğe risk oluşturan ve dünya genelinde insan hakları ihlallerine imkan tanıdığı için yabancı aktörler tarafından kötüye kullanıldığı" tespit edilen yabancı veya yerli ticari kuruluşlar tarafından oluşturulan casus yazılımların, emniyet teşkilatı, savunma ve istihbarat faaliyetinde bulunanlar dahil federal hükümet daireleri ve kurumlarında yasaklanmasını öngörüyor.


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