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Dünya

ABD ve Meksika göçmenlerle ilgili yeni adımlar atacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Meksika'da bulunan mültecilerden bazılarını kabul edeceklerini, Meksika'nın ise ülkenin güneyinde göçmenler için yeni bir merkez kuracağını bildirdi.

Tuğçenur Akgün  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
ABD ve Meksika göçmenlerle ilgili yeni adımlar atacak

New York

Sullivan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile ABD'li yetkililerin bu hafta başında gerçekleştirdikleri toplantının "oldukça verimli" olduğunu belirterek, ABD'nin, göçmenler için güvenli, düzenli ve yasal geçiş yollarına erişimi genişletmek için ek adımlar attığını duyurdu.

Sullivan, Meksika hükümetinin ülkenin güneyinde, göçmenler için iş imkanları da sunan uluslararası çok amaçlı bir merkez kurma planına tam destek verdiklerini kaydetti.

ABD'nin de halihazırda Meksika'da bulunan Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuelalı bazı mültecilerle ilgili yönlendirmeleri de kabul edeceklerini taahhüt ettiğini bildiren Sullivan, ABD ve Meksika arasında göçmenlerin yasal geçişlerinin teminiyle ilgili işbirliklerini geliştirme çabalarına işaret etti.

Sullivan, göçmenleri yasal yolları kullanmaya davet ederek, ülkeye yasa dışı girmeye çalışanların sınır dışı edilme, cezai kovuşturma ve yeniden giriş yasağı olmak üzere ciddi sonuçlarla karşılaşmaya devam edecekleri uyarısında bulundu.

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