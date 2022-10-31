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Dünya

ABD ve Güney Kore ortak hava tatbikatı başlattı

ABD ve Güney Kore’nin, Kuzey Kore’nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası’nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 31.10.2022
ABD ve Güney Kore ortak hava tatbikatı başlattı

Ankara

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore’nin F-35A, F-15K ve KF-16’nın aralarında bulunduğu 140 uçakla katıldığı tatbikata ABD, F-35B ve EA-18 dahil 100 uçakla destek veriyor.

Öte yandan tatbikatta savaş uçaklarının yanı sıra KC-135 tankerlerinin ve U-2 yüksek irtifa keşif uçaklarının da yer alacağı belirtildi.

Tatbikata Avustralya Hava Kuvvetleri de katılıyor.

ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.

Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim’de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.

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