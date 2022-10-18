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Dünya

ABD ve Güney Kore ay sonunda geniş çaplı tatbikat düzenleyecek

ABD ve Güney Kore'nin ay sonunda geniş çaplı tatbikat yapma hazırlığında olduğu bildirildi. Güney Koreli yetkililer, Avustralya'nın da tatbikatlara katılacağını açıkladı.

Ekip   | 18.10.2022
ABD ve Güney Kore ay sonunda geniş çaplı tatbikat düzenleyecek

Ankara

Güney Kore basınındaki haberlerde, ABD'nin F-35B jetleri ile katılacağı ve F-35A, F-15 ve KF-16'ların bulunduğu Güney Kore'ye ait 140 savaş uçağının yer alacağı ortak hava tatbikatlarının 31 Ekim-4 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Tatbikatlara, ABD ordusunun Japonya'daki üssünden havalanacak 100 uçak ile destek vereceği kaydedildi.

Güney Koreli yetkililer, eğitimlere Avustralya'nın da katılacağını aktardı.

Güney Kore, dün itibarıyla bölgede yıllık tatbikatlarına başladığını da duyurdu.

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi, Kuzey Kore'yi provokasyonlarını durdurmaya çağırdı

Yonhap haber ajansına göre, ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Philip Goldberg, bölgedeki zorluklara karşı ABD'nin Güney Kore ile ittifakının önemini vurgulayarak, olası bir Kuzey Kore nükleer testi konusundaki endişelerini dile getirdi.

Her şeyin Kuzey'in nükleer bir test yapma yönünde ilerlediğini gösterdiğini ve testin kesin zamanlamasını tahmin edemediğini belirten Goldberg, "Böyle bir adımın, bölgede yalnızca gerilimi artıran tehdit ve provokasyonlara girişmenin ve sorumsuzluğun bir başka kanıtı olacağını söylemeliyim." dedi.

Güney Kore, dün itibarıyla bölgede yıllık tatbikatlarına başladığını duyurdu.

Güney Kore ordusu, 14 Ekim'de Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne bir kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığını ve 2018'de iki ülke arasında yapılan askeri gerilimi azaltma anlaşması kapsamında belirlenen deniz "tampon bölgelerine" yaklaşık 170 topçu ateşi açtığını bildirmişti.

Son 2 haftada 8. füze atışını yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi'nin bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

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