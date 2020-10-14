ABD ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
ABD Donanmasından "USS Roosevelt" muhrip gemisi ile Fransız Donanmasına bağlı "FS La Fayette" fırkateyninin Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptıkları açıklandı.
Washington
ABD Donanmasından yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı Roosevelt muhribi ile Fransız Donanmasına bağlı FS La Fayette fırkateyninin Doğu Akdeniz'de ortak operasyon ve manevra kabiliyetinin yanı sıra bağlantı, iletişim, taktiksel ortak karar alma kabiliyetleri konusunda eğitim yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "ABD Donanmasına bağlı gemiler, düzenli olarak NATO müttefikleri ve ortak güçlerle iş birliği ve bölge deniz güvenliğini güçlendirmek için ortak eğitim operasyonları yapıyor." ifadesine yer verildi.
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