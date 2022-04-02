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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını söyledi.

Nuri Aydın   | 02.04.2022
ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak

Ankara

Washington Post'un haberine göre, Kirby, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Ukrayna ordusunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve makineli tüfekler de dahil olmak üzere 300 milyon dolara kadar askeri malzeme sağlayacaklarını duyurdu.

Sözcü Kirby, yardım kararının, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığının altını çizdiğini kaydetti.

Yardım kapsamındaki askeri ekipmanlar arasında, ayrıca, gece görüş imkanı da sağlayan termal kameralar, güvenli iletişim cihazları, tıbbi malzemelerin de bulunacağı belirtiliyor.

ABD Senatosu, 11 Mart'ta Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onaylamıştı.

Başkan Joe Biden yönetiminde ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı savunma desteğinin ise 2,3 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

ABD, Ukrayna'nın uçuşa yasak bölge oluşturulması ve savaş uçağı gönderilmesi teklifini ise geri çevirmişti.

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