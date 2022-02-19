Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,772.70
BTC/USDT
39,939.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD: Ukrayna'daki siber saldırıların sorumlusu Rusya

ABD yönetimi, Ukrayna'da hafta başında Savunma Bakanlığının internet sitesi ve bazı bankalara yönelik düzenlenen siber saldırıların sorumlusunun Rusya olduğunu ileri sürdü.

Dildar Baykan Atalay   | 19.02.2022
ABD: Ukrayna'daki siber saldırıların sorumlusu Rusya

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin siber ve teknolojiden sorumlu danışman yardımcısı Anne Neuberger, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin günlük basın toplantısında konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın siber saldırıları sıklıkla kullandığını ve Kasım 2021'den bu yana buna karşı hazırlıklı olduklarını belirten Neuberger, "Rus hükümetinin, Ukrayna bankalarına ve Savunma Bakanlığına bu hafta yapılan geniş çaplı siber saldırılardan sorumlu olduğuna inanıyoruz. Rus Ana İstihbarat Direktörlüğünün altyapısının Ukrayna merkezli IP adresleri ve alan adlarına yüksek hacimli veriler gönderdiğine dair teknik bilgimiz var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın daha önce siber saldırıların sorumlularının geç belirlenmesinden yararlandığını öne süren Neuberger, bu nedenle de bir an önce saldırıların sorumlularını tespit ettiklerinin altını çizerek, "Rusya, gölgede hareket etmeyi seviyor ve sorumluluğu kanıtlanana kadar kötü niyetli siber eylemlerine devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'ye yönelik ciddi bir siber saldırı tehdidi yok

Söz konusu saldırının etkisinin çok büyük olmadığına işaret eden Neuberger, Rusya'nın bu tarz saldırılarının Ukrayna işgalinin altyapısını hazırlayan eylemleri ile uyumlu olduğunu söyledi.

Neuberger, Rusya'nın ABD anakarasına siber saldırı düzenleyeceğine dair ellerinde ciddi bir istihbarat bulunmadığını ancak yine de her duruma hazırlıklı olduklarını ve bu konuda özel sektörle de temasta olduklarını kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri, 15 Şubat'ta siber saldırıya uğramıştı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932 bine yaklaştı
Kovid-19, akıl sağlığının bozulma riskini yüzde 60 artırabiliyor
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları başladı

Benzer haberler

Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı

Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı

Beyaz Saray: Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük

Biden 24 Şubat'ta G7 liderleriyle Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşecek

ABD: Ukrayna'daki siber saldırıların sorumlusu Rusya

ABD: Ukrayna'daki siber saldırıların sorumlusu Rusya
İtalya: AB'nin Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımı enerjiyi kapsamamalı

İtalya: AB'nin Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımı enerjiyi kapsamamalı
İngiltere, vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

İngiltere, vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmemeleri uyarısı yaptı