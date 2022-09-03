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Dünya

ABD, Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a toplam değeri 1 milyar 106 milyon dolar olan askeri satışa onay verdi.

Kasım İleri   | 03.09.2022
ABD, Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışına onay verdi

Washington

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Tayvan'a 3 ayrı silah satış paketine onay verdiğini açıkladı.

Kongre'ye gönderilen tebligatta, Tayvan'ın Gözlem Radar Programı için 665,4 milyon dolar değerinde lojistik destek satışına onay verildiği kaydedildi.

Diğer taraftan iki ayrı tebligatta ise 60 adet Harpoon Blok-II gemisavar füzesi ve ilgili ekipmanları için 355 milyon dolarlık satışa onay verildiği ifade edilirken, F-16 uçaklarında kullanılan 100 adet "AIM-9X Blok-II Sidewinder Taktik Füzesi" için ise 85,6 milyon dolarlık satışa onay verildiği bilgisine yer verildi.

Çin'in Tayvan çevresindeki askeri hareketliliğini artırdığı bir dönemde bu satış onaylarının gelmesi dikkati çekti.

Silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir sakıncası olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresi'nin NATO üyelerine 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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