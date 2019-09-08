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Dünya

ABD Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu

ABD Başkanı Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.

Hakan Çopur   | 08.09.2019
ABD Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.

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