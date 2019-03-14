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Dünya

ABD Suriyeli sığınmacılara ek yardım yapacak

ABD Dışişleri Bakanlığından, Suriyeli mültecilere 397 milyon dolarlık ilave insani yardım yapılacağı, bunun 81 milyon dolarlık bölümünün Türkiye'deki Suriyeliler için ayrıldığı bildirildi.

Safvan Allahverdi   | 14.03.2019
ABD Suriyeli sığınmacılara ek yardım yapacak

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından, 2019-2020 Bölgesel Mülteci ve Direnç Planı kapsamında Suriyelilere yönelik yardımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Suriye krizinin başladığı günden bu yana Suriye halkına 9,5 milyar dolarlık insani yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu, ABD’nin hem Suriye hem de bölge genelinde ihtilaftan etkilenen Suriye halkına hayat kurtarıcı destek sağlama konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık ayrıca, Suriyelilerin barındığı komşu ülkelere yapılan yeni ve toplam yardım rakamlarını da açıkladı.

Açıklamada, Suriye'de bulunan kurumlar üzerinden Suriye halkına toplam 4,7 milyar dolarlık yapılan yardıma ilave olarak 135 milyon dolar; 1,3 milyar dolar verilen Ürdün'e 57 milyon dolar, 2,1 milyar dolar yardımda bulunulan Lübnan'a ise ilave 97 milyon dolar yardım yapılacağı aktarıldı.

Türkiye'ye daha önce toplam 814 milyon dolar yardım yapıldığı, buna ek olarak 81 milyon dolar daha yardımda bulunulacağı kaydedilen açıklamada, Irak'a toplam 376 milyon dolarlık, Mısır'a ise 182 milyon dolarlık yardım yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "ABD, artan ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olmak için düzenli ve yeni bağışçıları teşvik eden tüm bağışçıları tebrik ediyor." denildi.

Beyaz Baretlilere mali destek

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Başkan Donald Trump'ın talebi üzerine Suriye'deki Beyaz Baretliler (Suriye Sivil Savunması) ve Birleşmiş Milletlerin çabalarını desteklemek için 5 milyon dolar vereceklerini açıkladı.

Beyaz Baretlilerin Suriye'de 2011'den bu yana işlenen suçların faillerinin bulunmasına ve soruşturulmasına yardım ettiğine dikkati çeken Palladino, "Geçen yıl yapılanlara ek olarak, Beyaz Baretliler ve BM'ye yapılan bu katkılar, ABD’nin Suriye’de adalet ve hesap verebilirliğin sağlanmasına olan bağlılığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Palladino, ABD'nin Beyaz Baretlileri kuvvetle desteklediğini belirterek, "Beyaz Baretliler, savaş başladığından bu güne dek (Beşşar) Esed'in kullandığı kimyasal silah kurbanları da dahil olmak üzere 114 bin canı kurtardı. 2 bin 800'den fazla gönüllüyle, rejim kontrolü dışındaki bölgelerde sivillere yönelik arama ve kurtarma, yardım ve acil durum müdahale operasyonları sağlamaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Beyaz Baretlileri "kahraman ilk müdahale ekipleri" olarak tanımlayan Palladino, Beyaz Baretliler'in Rusya ve Suriye rejimi tarafından hedef alınmaya devam ettiğini, bu süreçte 250'ye yakın gönüllünün öldüğünü ve Beyaz Baretliler'in 60 merkezinin yıkıldığını vurguladı.

Palladino, "Tüm bu tehlikelere rağmen, sağlam insani prensiplere dayanarak bu hizmetleri sunmaya devam eden Beyaz Baretliler Suriye ve dünyada sembol haline gelmiştir." dedi.

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