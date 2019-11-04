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Dünya

ABD Suriye'deki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor

ABD ordusu Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahaları arasında devriye faaliyetine devam ediyor.

Mohamad Misto,Eşref Musa   | 04.11.2019
ABD Suriye'deki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor

Haseke

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ordusuna ait zırhlı araç, pikap ve minibüslerden oluşan askeri konvoy, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rümeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yapıyor.

Kaynaklar, konvoyun aynı zamanda petrol sahalarının bulunduğu söz konusu bölgede inşa edilmesi muhtemel yeni askeri noktalar için keşif yaptığını belirtiyor.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde devriyelerini durdurmuş, 1 Kasım'da ise yeniden başlatmıştı.

Rümeylan ilçesinde ABD'nin hava üssü ve 100'den fazla askeri bulunuyor.

AA, ABD'nin 26 Ekim'deki haberinde Rümeylan ve Deyrizor'daki Ömer petrol sahalarına personel taşıyıcıların da yer aldığı en az 45 zırhlı araçtan oluşan takviye gücü gönderdiğini duyurmuştu.

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