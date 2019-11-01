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Dünya

ABD Suriye'deki petrol sahalarında devriyelere başladı

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ilk defa Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahasında devriye yaptı.

Mohamad Misto,Adham Kako   | 01.11.2019
ABD Suriye'deki petrol sahalarında devriyelere başladı

Haseke

ABD ordusu Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında devriyelere yeniden başladı.

ABD ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikap, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı.

ABD ordusu böylece, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde de durdurduğu devriyelerini yeniden başlatmış oldu.

Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinin doğusunda yer alan Kahtaniye'de petrol yataklarının varlığı biliniyor.

Bir diğer petrol bölgesi olan Rumeylan ise Irak sınırına 15-20 kilometre uzaklıkta.

Rumeylan ilçesinde ABD'nin hava üssü ve 100'den fazla askeri bulunuyor.

ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarına askeri tahkimatlarını artırmıştı.

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