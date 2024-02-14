ABD, Somali'de hava saldırısı düzenledi
ABD, Somali'de Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 2 terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
İstanbul
ABD Afrika Komutanlığı'ndan (AFRICOM) yapılan açıklamada, AFRICOM'un, Somali'nin Yaq Dabel mıntıkasında ordunun talebi üzerine hava saldırısı yaptığı belirtildi.
Açıklamada, 9 Şubat'taki saldırıda 2 örgüt üyesinin öldüğü ve herhangi bir sivilin zarar görmediği aktarıldı.
ABD, Mogadişu hükümetinin örgütle mücadelesine destek olmak için asker eğitiminin yanı sıra orduya hava desteği de veriyor.