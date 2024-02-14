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Dünya

ABD, Somali'de hava saldırısı düzenledi

ABD, Somali'de Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 2 terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Tufan Aktaş  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
ABD, Somali'de hava saldırısı düzenledi

İstanbul

ABD Afrika Komutanlığı'ndan (AFRICOM) yapılan açıklamada, AFRICOM'un, Somali'nin Yaq Dabel mıntıkasında ordunun talebi üzerine hava saldırısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 9 Şubat'taki saldırıda 2 örgüt üyesinin öldüğü ve herhangi bir sivilin zarar görmediği aktarıldı.

ABD, Mogadişu hükümetinin örgütle mücadelesine destek olmak için asker eğitiminin yanı sıra orduya hava desteği de veriyor.

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