ABD Senatosundan Fed Başkan Yardımcısı Adayı Jefferson'a onay
ABD Senatosu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcılığına aday gösterilen Philip Jefferson'a onay verdi.
Washington
ABD Başkanı Joe Biden tarafından seçilen Jefferson'ın adaylığı, 10'a karşı 88 oyla onaylandı.
Böylece, Jefferson Fed'in başkan yardımcılığı görevine gelen ikinci siyahi oldu.
Biden, mayıs ayında Philip Jefferson'ı Fed Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.