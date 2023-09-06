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Dünya

ABD Senatosundan Fed Başkan Yardımcısı Adayı Jefferson'a onay

ABD Senatosu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcılığına aday gösterilen Philip Jefferson'a onay verdi.

Dilara Zengin Okay  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
ABD Senatosundan Fed Başkan Yardımcısı Adayı Jefferson'a onay

Washington

ABD Başkanı Joe Biden tarafından seçilen Jefferson'ın adaylığı, 10'a karşı 88 oyla onaylandı.

Böylece, Jefferson Fed'in başkan yardımcılığı görevine gelen ikinci siyahi oldu.

Biden, mayıs ayında Philip Jefferson'ı Fed Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.

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