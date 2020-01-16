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Dünya

ABD Senatosundan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na onay

ABD'de Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 89 senatör anlaşmanın onaylanması yönünde oy kullandı.

Hakan Çopur   | 16.01.2020
ABD Senatosundan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na onay

Washington

ABD Senatosu, ABD, Meksika ve Kanada arasındaki ticari ilişkileri yeniden düzenleyen ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nı (USMCA) onaylayarak Başkan Donald Trump'ın masasına gönderdi.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 10 hayır oyuna karşı 89 senatör anlaşmaya evet oyu verdi.

Daha önce Temsilciler Meclisinde de kabul edilen söz konusu anlaşma, imzalanarak yürürlüğe girmesi için Beyaz Saray'a gönderildi. Trump'ın kısa süre içinde söz konusu anlaşmayı onaylaması bekleniyor.

Daha önce Meksika Parlamentosu tarafından da onaylanan söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Kanada tarafından da onaylanması gerekiyor.

NAFTA yerini USMCA'ya bıraktı

1994'ten bu yana yürürlükte olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Trudeau dahil olmak üzere birçok kişi tarafından "Yeni NAFTA" veya "NAFTA 2.0" şeklinde nitelenen anlaşma, bütün taraf ülkelerin parlamentolarınca onaylanması halinde yürürlüğe girebilecek.

USMCA'nın NAFTA'dan farkları

Anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor. ABD'nin, NAFTA'da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya Çin, Japonya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak gerekçesiyle istediği biliniyor.

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