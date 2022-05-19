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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Senatosu Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardımı onayladı

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep ettiği ve Temsilciler Meclisinin 40 milyar dolara çıkardığı yardım paketini onayladı.

Dildar Baykan Atalay   | 19.05.2022
ABD Senatosu Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardımı onayladı

Washington DC

Senato Genel Kurulu, Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye 33 milyar dolar olarak sunduğu ve Temsilciler Meclisinde 40 milyar dolara çıkarılan yardım paketini oyladı.

Paket, 11 senatörün "hayır" oyuna karşı 86 senatörün "evet" oyunu ile kabul edildi. Oylamada 3 senatör oy kullanmadı.

Temsilciler Meclisi 10 Mayıs'ta, Biden'ın 33 milyar dolarlık yardım talebini 40 milyar dolara yükselterek onaylamıştı.

Paketin resmileşmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.

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