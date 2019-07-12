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Dünya

ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den S-400 açıklaması

ABD Savunma Bakanı Vekili Esper, "F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi. Bugün Türk mevkidaşım Bakan Akar ile görüşeceğim." dedi.

Safvan Allahverdi   | 12.07.2019
ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den S-400 açıklaması

Washington

ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değinerek, F-35 savaş uçaklarında pozisyonlarının değişmediğini ve gün içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini belirtti.

  • S-400 teslimatı başladı

Özbekistan Savunma Bakanı Bakhodir Kurbanov ile Pentagon'da bir araya gelen Savunma Bakanı Vekili Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değerlendirdi.

Esper, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başladığından haberleri olduğunu belirterek, "F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi. Bugün öğleden sonra (ABD saati ile) Türk mevkidaşım Bakan Akar ile görüşeceğim. Bu görüşmeden sonra daha detaylı bilgi verebilirim." ifadelerini kullandı.

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