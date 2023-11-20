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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin Ukrayna'yı ziyaret ediyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Aliia Raimbekova  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
ABD Savunma Bakanı Austin Ukrayna'yı ziyaret ediyor

Kiev

Austin, sosyal medya hesabından, kendisinin Kiev tren istasyonundan çekilen fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta, Austin'in istasyonda ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink tarafından karşılandığı görüldü.

Ukrayna yönetimiyle görüşmek için Kiev'e geldiğini belirten Austin, "Bugün buraya önemli bir mesajı vermek için geldim: ABD, Rus saldırganlığına karşı özgürlük mücadelesinde hem şimdi hem de gelecekte Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.




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