Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.83
BIST 100
93,809.09
Altın
1,340.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Akar'a mektup

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 08.06.2019
ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Akar'a mektup

Ankara

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar'a bir mektup gönderdi.

Shanahan, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklentisini dile getirdi, görüşmelere devam edilmesinin önemini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

'Hudutlarımızdan yasa dışı geçişleri sıfırlayacağız'

'Hudutlarımızdan yasa dışı geçişleri sıfırlayacağız'

Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı

'27 Mayıs’tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi'

'Bu asil milletimizi terör belasından kurtaracağız'

'Bu asil milletimizi terör belasından kurtaracağız'
SOLOTÜRK'ten Kayseri'de gösteri uçuşu

SOLOTÜRK'ten Kayseri'de gösteri uçuşu
'Ruslarla temasımız, görüşmelerimiz sürüyor'

'Ruslarla temasımız, görüşmelerimiz sürüyor'