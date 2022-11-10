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Dünya

ABD: Rusya, Ukrayna'da yıkıcı bir stratejik felakete uğradı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, "Rusya'nın yıkıcı bir stratejik felakete uğradığını" söyledi.

Kasım İleri   | 10.11.2022
ABD: Rusya, Ukrayna'da yıkıcı bir stratejik felakete uğradı

Washington

Kahl, Pentagon'un ulusal savunma strateji belgesi üzerine, bir grup gazeteciye değerlendirmede bulundu.

ABD Kongresindeki iki partinin de Ukrayna'ya verilen yardımı destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruya Kahl, "Ukrayna'daki tehlike Ukrayna'dan daha büyük olduğuna dair yaygın bir kabul olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kahl, Kongredeki iki partinin de Ukrayna'nın sadece bağımsızlığını ve demokrasisini savunmak için değil, aynı zamanda bir ilke için savaştığını anladığını söyledi.

ABD'li müsteşar, "Büyük ülkelerin daha küçük komşularını yutabileceklerine inandıkları bir dünyada yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasını Almanya'nın 1930'lu yıllarda Avrupa'da kalkıştığı işgal girişimlerine benzeten Kahl, "Daha önce de böyle bir dünyada yaşadık: bu döneme 1930'lar diyoruz ve bu insanlık tarihinin en feci küresel çatışmasıyla sona erdi." ifadesini kullandı.

Kurallara dayalı bir dünya düzenine vurgu yapan Kahl, Rusya'nın başkent Kiev'i ele geçirme girişimi Ukrayna ordusunun püskürttüğünü, daha sonra ise Rusların doğuya çekilmeye zorladığını dile getirdi.

Kahl, Rusya'nın Harkiv'den sonra Herson'dan çekileceğini ifade ederken Ukrayna'da hala on binlerce Rus askeri olduğuna dikkati çekti.

Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları kışa doğru ilerlerken daha da zorlaşacağını kaydeden Kahl, "Ancak güvenle söyleyebilirim ki, Rusya zaten Ukrayna'da yıkıcı bir stratejik felakete uğradı. Bu, değişmeyecek." dedi.

Kahl, Putin'in Rusya'nın olağanüstü ezici bir orduyla hala küresel bir güç olduğunu kanıtlamak istediğini "bu savaştan girdiğinden daha zayıf çıkacağını" iddia etti.

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