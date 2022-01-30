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Dünya

ABD: Rusya, Ukrayna krizi konusunda BM'de baskıyla karşılaşacak

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, Ukrayna konusunda yarın toplanacak BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'ya sert baskı yapma sözü verdi.

Islam Doğru   | 30.01.2022
ABD: Rusya, Ukrayna krizi konusunda BM'de baskıyla karşılaşacak

Birleşmiş Milletler

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ABC'ye yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yarınki oturumunda, Ukrayna krizi konusunda Rusya'ya sert baskı yapacağını belirtti.​​​​​​​

ABD'nin BM Temsilcisi, "Ruslara kendilerini açıklamaları çağrısında birleştik. Onları dinlemeye hazırlıklı olarak toplantıya gireceğiz ancak propagandalarıyla dikkatimizi dağıtmayacağız." şeklinde konuştu.

Küresel barış ve güvenliğe tehdit karşısında tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmeye çalıştıklarını kaydeden Thomas Greenfield, BMGK'nin diplomasi için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Thomas Greenfield, 28 Ocak’ta, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditkar davranışı ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına ve Belarus'a yığılması üzerine" BMGK'yı 31 Ocak'ta toplantıya çağırdıklarını duyurmuştu.

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