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Dünya

ABD: Rusya, Kuzey Kore'den mühimmat artışı talebinde bulundu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Kuzey Kore ziyaretinde Pyongyang'ın Moskova'ya mühimmat satışını artırması için Kuzey Koreli yetkililerle konuştuğunu öne sürdü.

Melike Pala  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
ABD: Rusya, Kuzey Kore'den mühimmat artışı talebinde bulundu

Ankara

Kirby, Şoygu'nun Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle ilgili açıklamada bulundu.

Ziyareti sırasında Şoygu'nun Kuzey Koreli yetkililerle görüştüğünü belirten Kirby, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin ihtiyaç duyduğu mühimmatın satışının artırılmasını talep ettiğini ileri sürdü.

Şoygu'nun iddia edilen görüşmesine ilişkin, "Putin'in, savaş makinesi yaptırım ve ihracat kontrollerinden etkilendiği için ne kadar çaresiz hale geldiğinin bir başka örneği" değerlendirmesinde bulunan Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya "boyun eğdirmek" amacıyla İran, Kuzey Kore ve Çin'in desteğini almaya çalıştığını savundu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, beraberindeki heyetle Kore Savaşı'nda çatışmayı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 26 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gitmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Temmuz'daki açıklamasında, Şoygu'nun Kuzey Kore'ye silah almak için gitmiş olabileceğini söylemişti.

Beyaz Saray, Mart 2023'te Rusya'nın Kuzey Kore ile silah karşılığı gıda anlaşması yapmak istediğini gösteren istihbarat topladığını öne sürmüştü.

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