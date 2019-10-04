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Dünya

ABD, Polonya'yı Vize Muafiyet Programına ekledi

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'yı Vize Muafiyet Programına resmen eklediklerini açıkladı. Polonya vatandaşları 90 güne kadar iş veya turistik amaçla ABD'ye yapacakları seyahatlerde, vizeye ihtiyaç duymayacak.

Hakan Çopur   | 04.10.2019
ABD, Polonya'yı Vize Muafiyet Programına ekledi

Washington

ABD yönetimi, Polonya'yı Vize Muafiyet Programına (VWP) ekleyerek, bu ülke vatandaşlarının, ABD'ye yapacakları 90 güne kadarki seyahatlerinde vize zorunluluğunu kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'nın, Vize Muafiyet Programına eklendiğini, Beyaz Saray'ın bahçesindeki açıklamaları sırasında duyurdu.

Trump, bir süredir ABD Dışişleri Bakanlığı ile Polonyalı yetkililer arasında vize muafiyetine ilişkin görüşmelerin yapıldığını kaydederek, artık sürecin resmen tamamlandığını açıkladı.

Başkan Trump ayrıca, Avrupa'da görev yapan yaklaşık bin Amerikan askerinin Polonya'nın da talebi üzerine bu ülkeye kaydırılacağını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Vize Muafiyet Programına, Polonya'nın da eklendiği ve artık bu ülke vatandaşlarının, ABD'ye yapacakları 90 güne kadarki seyahatlerinde vizesiz giriş yapabilecekleri belirtildi.

Polonya, ABD'nin Vize Muafiyet Programına eklenen 39. ülke oldu.

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