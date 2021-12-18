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Dünya

ABD öncülüğündeki koalisyon, Ayn-el Esed üssündeki teçhizatı Irak ordusuna devretti

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak'ın batısındaki Ayn-el Esed üssündeki teçhizatını Irak ordusuna devretti.

Çağrı Koşak   | 18.12.2021
ABD öncülüğündeki koalisyon, Ayn-el Esed üssündeki teçhizatı Irak ordusuna devretti Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Bağdat

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki Ayn-el Esed üssündeki teçhizatın Irak ordusu tarafından teslim alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan Irak Askeri Teknik Komitesinin Irak'ın batısındaki Ayn-el Esed üssünü ziyaret ettiği belirtildi.

Uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu bölgede incelemeler yapan komitenin, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak güçlerine teslim ettiği teçhizatı incelediği ifade edildi.

Ziyaretin, Irak ve ABD arasında 26 Temmuz'da yapılan ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasına ilişkin anlaşma kapsamında gerçekleştiği duyuruldu.

Ne olmuştu?

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon, 2014 yılından itibaren lojistik, istihbarat ve hava saldırılarıyla Irak güçlerine destek vermişti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ve Irak, 9 Aralık'ta koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdiğini duyurmuştu.

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