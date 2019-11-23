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Dünya

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Deyrizor'a operasyon

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından Suriye'nin Deyrizor ilinde dün düzenlenen operasyonda çok sayıda DEAŞ üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dildar Baykan   | 23.11.2019
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Deyrizor'a operasyon

Washington DC

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, koalisyonun, Suriye'nin Deyrizor ilindeki operasyonlarına 22 Kasım'da devam ettiği belirtildi. 

Operasyonda çok sayıda DEAŞ üyesi teröristin öldürüldüğü ve yaralandığı, koalisyona eşlik eden yüzlerce komandonun DEAŞ kamplarını temizlediği ve birçok teröristi yakaladığı ifade edildi.

Açıklamada, koalisyonun yardımıyla yerel güvenlik güçlerinin terörle mücadele operasyonlarını sürdürdüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin kuzeyinde son dönemde artan gerginlik ve koalisyon güçlerinin Suriye'nin güneyine yeniden konumlandırılması, DEAŞ ile mücadele operasyonlarında kısa bir duraklamaya yol açsa da bu operasyon DEAŞ'a karşı mücadelede sürekli ortaklığın bir parçasıdır."

Artan DEAŞ tehdidine karşı, günler süren ortak plan ve hazırlıklar sonucunda yapılan operasyon kapsamında önemli miktarda küçük silah, ev yapımı patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

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