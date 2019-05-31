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Dünya

'ABD müzakereden önce İran'a verdiği zararları telafi etmeli'

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, ABD'nin müzakere teklif etmeden önce İran'ın uğradığı zararları telafi etmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Dursun   | 31.05.2019
'ABD müzakereden önce İran'a verdiği zararları telafi etmeli'

Ankara

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Ali Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la müzakere çağrısına cevap verdi. 

ABD yönetiminin müzakereye layık olmadığını söyleyen Şemhani, "ABD, müzakereleri baskı ve psikolojik savaş sürecinin bir parçası olarak görüyor, sorunları çözmek için değil." dedi.

İran'ın, ABD'nin sorunları ortadan kaldırmak için müzakere etmek istediğine inanmadığını belirten Şemhani, "ABD hükümeti, yeni müzakerelerden söz etmeden önce İran halkına verdiği tüm zararları telafi etmelidir." ifadesini kullandı.

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