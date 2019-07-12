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Dünya

ABD-Meksika sınırında ailesinden koparılan çocuklar

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin raporunda, ABD- Meksika sınırında 2 yaşından küçük en az 18 çocuğun, 20 gün ila 6 ay süresince ailesinden ayrı tutulduğu bildirildi.

Dildar Baykan   | 12.07.2019
ABD-Meksika sınırında ailesinden koparılan çocuklar

New York

ABD-Meksika sınırında 2 yaşın altındaki en az 18 çocuğun 20 gün ila 6 ay boyunca ailesinden koparıldığı ortaya çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken gözaltına alınan göçmen ailelere yönelik "sıfır hoşgörü" politikasını ilan ettiği Nisan 2018'den bu yana sınır bölgesinde ailelerinden koparılan çocuklara ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 1 yılı aşkın sürede en az 2 bin 648 çocuğun ailesinden koparıldığına işaret edilirken, 2 yaşından küçük en az 18 çocuğun da 20 gün ila 6 ay süresince ailesinden ayrı tutulduğu belirtildi. Ayrıca 18 çocuktan 9'unun da 1 yaşından küçük olduğu vurgulandı.

Sınırda ailelerinden koparılan birçok çocuğun da yasal süre olan 72 saatten daha uzun süre gözaltında tutulduğuna işaret edildi.

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