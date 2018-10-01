'ABD, Meksika, Kanada anlaşması çelik tarifelerini etkilemeyecek'

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Çelik ve alüminyum tarifelerinin kaldırılmasına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi yok” dedi.

WASHINGTON

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanacak yeni ticaret anlaşmasının, çelik ve alüminyum tarifelerini etkilemeyeceğini belirterek, “Çelik ve alüminyum tarifelerinin kaldırılmasına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi yok” dedi.

Ross, Fox Business Network’e verdiği mülakatta, ABD ve Kanada’nın Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmesi için bir yıldan uzun süredir devam eden müzakerelerde mutabakat sağlamasını değerlendirdi.

Yeni anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının doğruluğunu kanıtladığını ileri süren Ross, "Bu çok temel bir reform. Artık NAFTA diye bir şey yok. ABD, Meksika, Kanada (USMCA) anlaşması var. NAFTA’nın toprağı bol olsun” ifadelerini kullandı.

Ross, USMCA’nın mevcut çelik ve alüminyum tarifelerini etkilemeyeceğini bildirirken, şunları kaydetti:

“Çelik ve alüminyum konusunda ulusal güvenliğimizi ilgilendiren spesifik sorunlar var ve bunlar şu an itibarıyla hala geçerli. Yeni anlaşma gelecekte ithal otomobillere Madde 232 kapsamında vergi getirmemiz ihtimaline karşı bir hüküm içeriyor. Bu hüküm, Kanada ve Meksika’da üretilen otomobillerin mevcut seviyelerdeki ithalatının yeni vergilerden muaf tutulmasını sağlayacak” diye konuştu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çelik ve alüminyum tarifelerinin ne zaman kaldırılacağı hakkındaki soruya ise “Çelik ve alüminyum tarifelerinin kaldırılmasına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi yok” yanıtını verdi.

Ekonomistler, ABD’de çelik fiyatlarının, Trump yönetiminin mart ayında getirdiği tarifelerin ardından yaklaşık yüzde 37 yükseldiğine dikkati çekerken, bunun başta otomobil olmak üzere çeliği girdi olarak kullanan sektörleri zor durumda bıraktığını vurguluyor.

Muhabir: Gülbin Yıldırım