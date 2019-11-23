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Dünya

ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti

ABD mahkemesi, "casusluk" suçlamasıyla İran'da 18 ay tutuklu kalan Washington Post gazetesi muhabiri Jason Rızaiyan için İran'ın yaklaşık 180 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Ahmet Dursun   | 23.11.2019
ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti

Ankara

ABD mahkemesi, casusluk suçlamasıyla İran'da 18 ay tutuklu kaldıktan sonra 2016'da tutuklu takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Washington Post gazetesi muhabiri Jason Rızaiyan'ın tutukluluğu süresince gördüğü zararlar nedeniyle, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'de bir federal mahkeme, Rızaiyan'ın tutukluluğu süresince gördüğü zararlar nedeniyle İran'ın Rızaiyan ve ailesine yaklaşık 180 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme, İran'ın Rızaiyan ailesinin maddi ve manevi kayıpları için 150 milyon doların yanı sıra Rızaiyan'a 23,8 milyon dolar, kardeşi Ali'ye 2,7 milyon dolar ve annesi Mary için ise 3,1 milyon dolar ödemesi kararını verdi.

Rızaiyan, 2014'te gözaltına alınmıştı

Washington Post gazetesinin Tahran muhabiri İran asıllı ABD vatandaşı Rızaiyan, 22 Temmuz 2014'te eşi Yegane Salihi ve bir arkadaşıyla gözaltına alınmıştı. Daha sonra Salihi ve arkadaşı serbest bırakılmış ancak Rızaiyan'ın tutukluluk hali devam etmişti.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, Tahran yönetimine çağrıda bulunarak, gazetecilerin serbest bırakılmasını istemişti.

Rızaiyan, Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girerek İran'a yönelik yaptırımların kaldırıldığı 16 Ocak 2016'da, ABD ile İran arasındaki tutuklu takası anlaşması uyarınca serbest bırakılmıştı.

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