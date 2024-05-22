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Dünya

ABD mahkemesi, Elvis Presley'in malikanesine haciz kararını durdurdu

ABD'nin Tennessee eyaletindeki mahkeme, efsanevi müzisyen Elvis Presley'in malikanesi Graceland'in bir şirket tarafından haciz kararıyla el konularak satılmasının durdurulmasına karar verdi.

Mücahit Oktay  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
ABD mahkemesi, Elvis Presley'in malikanesine haciz kararını durdurdu

New York

Eyaletin en yüksek yargı yetkilisi JoeDae Jenkins, açıklamasında, Elvis Presley'in Memphis'teki tarihi malikanesinin hacizli satışının, mülkiyetin kime ait olduğu netleşinceye kadar ertelenmesinin ve şimdilik Elvis Presley'in ailesinin elinde kalmasının uygun olduğunu belirtti.

Jenkins, "Mülk, Tennessee yasalarına göre benzersiz kabul ediliyor ve bu nedenle gayrimenkulün kaybı, telafisi mümkün olmayan bir zarar olarak kabul edilecek." dedi.

Jenkins ayrıca Presley'den miras kalan malikaneye haciz yoluyla el koymaya çalışan Naussany Investments & Private Lending LLC adlı şirketin, mahkemeye sunduğu belgelerin sahte olduğuna dair kanıtlar bulunduğuna işaret etti.

Şirketin malikanede hak iddia etmesi üzerine Elvis Presley'in torunu tarafından konu mahkemeye taşınmıştı.

Jenkins'in kararından önce, geçen hafta bir yargıç da şirketin Graceland'i satmasını engelleyen geçici bir yasaklama emri çıkarmıştı.

Malikaneye ait internet sitesinde, Graceland'in her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen turistik bir nokta olduğu, mahkeme dosyasında ise ziyaretçilerin mülkiyet sahibine her yıl 7 haneli gelir bıraktığı belirtiliyor.

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